Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Немцы удивились транзиту российского газа через Украину

Фото: www.globallookpress.com
Поставки "голубого топлива" из Незалежной не могут конкурировать по надежности с "Северным потоком – 2"

Премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер считает, что газопровод "Северный поток – 2" обеспечит Европу надежным энергоснабжением, в отличие от поставок через Украину.

По его словам, требования Киева о продолжении транзита газа через страну вызывает удивление.

"Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию",

цитирует Зедера издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он добавил, что Вашингтон выступает против газопровода, так как он помешает американцам получить власть над европейским газовым рынком.

Кроме того, политик считает, что России не место на "скамье штрафников" в мировой политике и с ней нужно налаживать контакт.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Удивить Россию": к новой провокации в Керченском проливе подключили немцев и французов

Киев привлек в "эпичному" прорыву международных партнеров

На почве "Евровидения": Россию ввязали в гибридную войну

На Украине беспокоятся за свою информационную безопасность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей