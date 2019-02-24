Немцы удивились транзиту российского газа через Украину

Поставки "голубого топлива" из Незалежной не могут конкурировать по надежности с "Северным потоком – 2"

Премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер считает, что газопровод "Северный поток – 2" обеспечит Европу надежным энергоснабжением, в отличие от поставок через Украину.

По его словам, требования Киева о продолжении транзита газа через страну вызывает удивление.

"Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию",

– цитирует Зедера издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Он добавил, что Вашингтон выступает против газопровода, так как он помешает американцам получить власть над европейским газовым рынком.

Кроме того, политик считает, что России не место на "скамье штрафников" в мировой политике и с ней нужно налаживать контакт.