В то же время Третий энергопакет и европейцев ставит в невыгодные условия

Одобренные недавно поправки в газовую директиву ЕС, несомненно, повлияют и на российский "Северный поток-2". Это подтвердила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Между тем, это влияние будет столь мало, что пока даже сложно его оценить.

"Мы говорим об очень незначительном участке территории, даже меньше 20 км", – указала Бурмистрова.

На март запланировано заседание совета по транспортным телекоммуникациям и энергетике, пишут РИА "Новости". После этой встречи, возможно, появятся первые конкретные прогнозы по "Северному потоку-2".

Пока же реализация проекта идет полным ходом. Газопровод на данный момент готов на 30%, и в "Газпроме" уверены, что ничто не повлияет на расчетные даты окончания строительства, передает РИА ФАН.

"Плановый срок запуска – четвертый квартал 2019 года", - подтвердила Бурмистрова.

Поправки в Газовую директиву ЕС были согласованы в феврале. После их вступления в силу нормы европейского законодательства в сфере энергетики должны будут распространяться и на морские трубопроводы из третьих стран.

Официальное обоснование изменений Третьего энергопакета – защита потребителей и поставщиков топлива от монополии крупных компаний. Но на самом деле европейцам подложили свинью – их хотят вынудить покупать более дорогой сжиженный газ, поясняет эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

"Третий пакет ориентирован именно на поставку трубопроводного газа. У него нет никаких претензий к поставкам сжиженного газа, который, конечно, дороже, чем трубопроводный, но для него сделаны все возможные преференции, чтобы он беспрепятственно поступал на европейский рынок", – рассказал политолог.

"Северный поток-2" рассчитан на поставку 55 млрд кубометров газа в год по двум ниткам трубопровода, проложенным по дну Балтийского моря от побережья РФ до Германии.