Европа использует "Северный поток-2" для спасения от США

Немцы боятся уступок Вашингтону

У Германии большие планы по переориентации своей энергетики. В частности, она планирует отказаться от вредящих экологии угольных электростанций. И хотя полный запрет на них должен быть введен только через 20 лет, американцы уже решили воспользоваться ситуацией.

"Им придется чем-нибудь заменить уголь, и это будет природный газ", – приводит немецкое издание Heise слова заместителя министра энергетики США Дэна Брулетта.

Понятно, что в Вашингтоне говорят исключительно об СПГ из США, поэтому и ведут якобы бескорыстные разговоры об опасной зависимости Европы от российского газа. Пока правительство ФРГ твердо стоит на своем – покупать газ в РФ выгодно, получать его напрямую, без посредничества стран-транзитеров – еще выгоднее. Так что "Северный поток-2" должен быть построен.

Но чтобы не совсем вступать в конфронтацию с Вашингтоном, Берлин вынужден идти на уступки.

"Федеральное правительство готово пойти на строительство бессмысленных терминалов для дорогого американского СПГ. Как минимум два терминала должны быть построены на побережье на севере Германии", – сообщает издание.

Так что определенных успехов в крестовом походе против российских газопроводов Белый дом уже достиг. Теперь вопрос, насколько ему удастся прогнуть руководство ФРГ дальше, когда пойдет речь о конкретных контрактах.