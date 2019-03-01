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Немцы отказываются от "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Рейтинг одобрения проекта в Германии сильно упал

Граждане ФРГ готовы отказаться от "Северного потока-2", лишь бы не наживать проблем с союзниками. Об этом свидетельствуют данные опроса института исследования общественного мнения YouGov.

Так, сейчас только чуть более половины населения Германии - 56% – одобряют позицию федерального правительства, поддерживающего строительство нового российского газопровода напрямую из РФ в ФРГ.

Резко негативное отношение к проекту высказали 16% респондентов, передает Hannoversche Allgemeine. Еще четверть граждан – 27% - считают, что им от новой трубы не будет ни жарко, ни холодно, поэтому им безразлична судьба газопровода.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем, еще в конце января подавляющее большинство немцев – 73% – являлись ярыми сторонниками "Северного потока-2", считая, что он выгоден для немецкой экономики. Причем 90% опрошенных понимали, что критика российского газопровода имеет политическую подоплеку, а также в ее основе – желание США продвинуть на европейский рынок свой дорогой СПГ.

Вряд ли за прошедший месяц немцы вдруг поверили в альтруизм Вашингтона, который продолжает пугать Берлин растущей зависимостью от РФ в сфере энергетики. Скорее всего, граждане ФРГ как раз дрогнули перед угрозами Белого дома. Тем более, что в феврале тема "Северного потока-2" активно муссировалась в Евросоюзе на фоне обсуждения поправок в газовую директиву ЕС и американцы принимали в дискуссии энергичное, хоть и опосредованное участие.

Видимо, несмотря на стойкую позицию Берлина, Вашингтон смог продвинуться к успеху в этой борьбе.

"Северный поток – 2" – проект, который реализует российский "Газпром", напоминает телеканал "360". Две параллельные нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдут по дну Балтийского моря в экономических зонах Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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