Германия активно прокладывает сухопутный маршрут в ожидании выхода ветки из Балтики

Строители нового газопровода "Северный поток-2" отрапортовали сегодня о том, что по дну Балтийского моря уже уложены более 800 км труб. Проект осуществляется в соответствии с разрешениями, выданными от властей Германии, Финляндии, Швеции и России. Об этом сообщается на сайте компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Всего протяженность газопровода составляет 1200 км.

Также в пресс-релизе отмечается, что крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit, участвующее в строительстве "СП-2", временно покинет акваторию Балтики, поскольку необходимо выполнить контрактные обязательства в шведских водах в Северном море. Данные обстоятельства были обговорены еще весной 2017 года.

Судно намерено вернуться к российской трубе в течение месяца.

"У нас комплексный, нелинейный график укладки двух ниток газопровода "Северный поток-2", с учетом различных экологических факторов. Мы используем большое количество судов для осуществления различных работ. Укладка труб продолжается по графику, и мы планируем завершить строительство обеих ниток газопровода в срок, до конца 2019 г." – заявил директор проекта Хеннинг Коте.

А между тем, в ФРГ на фоне продолжающихся европейско-американо-украинских споров по поводу необходимости "СП-2" уже вовсю строится его сухопутное продолжение. Как говорится в репортаже немецкого издания Deutsche Welle, всего на германской земле будет уложено 47 тыс. труб длиной 18 метров каждая. Их доставляют из Рурской области и укладывают рядом с первой веткой "Северного потока". Примерная протяженность от Балтийского берега к границе Чехии 480 км, куда и поступит большая часть российского голубого топлива.

По информации издания, всего на строительстве "СП-2" сейчас заняты около двух тысяч человек. Немецкие рабочие стараются не замечать политических споров вокруг проекта, они считают, что их дело строить, а политикой пусть занимаются в другом месте.

На данный момент уже сварено 150 км труб, из которых 70 уложено в траншеи.

