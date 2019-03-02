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Запад разочаровался в США из-за ультиматумов по "Северному потоку - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Страны Старого Света отмахиваются от американского СПГ, несмотря на предупреждения Вашингтона

Глава австрийского концерна OMV, который участвует в строительстве "Северного потока – 2", Райнер Зеле рассказал, почему Европа покупает газ у России и отказывает США.

Москва, по его словам, за последние годы показала себя как надежного поставщика энергоресурсов. Контракт, заключенный между Россией и Европой до 2040 года, лишь подчеркивает, что стороны на долгое время останутся партнерами.

"Мы, европейцы, поступаем правильно, когда заключаем договоры на поставку газа в других регионах мира. Эти источники, однако, должны быть настолько же надежными, насколько российские газовые поставки в течение последних 50 лет",

сказал Зеле в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.

Он добавил, что российский газ намного дешевле сланцевого из США. Кроме того, по мнению Райнера, "Северный поток – 2" никак не повлияет на политическую ситуацию в Европе, поэтому Западу нужно сконцентрироваться на своих внутренних проблемах и не обращать внимание на ультиматумы Вашингтона.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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