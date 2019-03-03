В Германии испугались последствий запуска "Северного потока – 2"

Немцы начали переживать за обездоленных украинцев

Журналисты ФРГ беспокоятся о том, что после того, как "Северный поток – 2" заработает, отношения Москвы с европейскими странами резко ухудшатся. Все дело в том, что в Германии уверены, что Россия перестанет поставлять голубое топливо через Украину и тем самым потеряет доверие иностранцев.

Министр энергетики России Александр Новак дал "Газете.ру" интервью, в котором подчеркнул, что Москва намерена продлить соглашение с Киевом о транспортировке газа через соседнюю страну. Однако он отметил, что Незалежной необходимо модернизировать свою ГТС. А немецкие журналисты из издания Handelsblatt решили, что Россия на самом деле сомневается "в возможности продолжать транзит через Украину".

"Если высказывание Новака действительно считать последним словом, то Германия может столкнуться с кризисом доверия, а в отношении "Северного потока – 2" можно сказать, что слову России верить нельзя",

– подтвердил предположения авторов статьи заместитель председателя немецкой фракции ХДС Йоханн Вадефул.

Его коллега, депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс также считает, что Германии и России стоит возобновить дискуссию о "Северном потоке – 2", который якобы не отвечает интересам ЕС.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель не раз говорила о том, что газопровод – коммерческий проект. А глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркивал, что заинтересованные страны и компании проиграют, если откажутся от него.