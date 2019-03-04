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"Северному потоку – 2" успеют навредить перед запуском

Фото: www.globallookpress.com
С большой долей вероятности труба попадет под новые требования ЕС

В Еврокомиссии считают, что обновленные требования Евросоюза к газопроводам начнут действовать до завершения строительства "Северного потока – 2". В этом случае они будут распространяться и на "СП-2".

По словам гендиректора генерального директората ЕК по энергетике Доминика Ристори, еврокомиссары разговаривали на эту тему с представителями стран ЕС и пришли к мнению, что с поправками к газовой директиве надо торопиться. Все для того, чтобы российская труба попала под новые требования.

"Мы говорили со странами ЕС, и мы также обсуждали возможности ввести ее в действие как можно быстрее – на следующий день после публикации [в официальном журнале ЕС], и мы также договорились о немедленном начале ее использования на национальном уровне",

цитирует Ристори ТАСС.

Согласно поправкам к газовой директиве ЕС, "Газпром" не сможет воспользоваться всей мощностью газопровода, а только лишь половиной. Вторая половина должна быть распределена между другими независимыми от "Газпрома" поставщиками голубого топлива. Для российской компании это означает потерю половины прибыли. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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