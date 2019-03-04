Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
В Еврокомиссии считают, что обновленные требования Евросоюза
к газопроводам начнут действовать до завершения строительства "Северного потока
– 2". В этом случае они будут распространяться и на "СП-2".
По словам гендиректора генерального директората ЕК по энергетике Доминика Ристори, еврокомиссары разговаривали на эту тему с представителями стран ЕС и пришли к мнению, что с поправками к газовой директиве надо торопиться. Все для того, чтобы российская труба попала под новые требования.
"Мы говорили со странами ЕС, и мы также обсуждали возможности ввести ее в действие как можно быстрее – на следующий день после публикации [в официальном журнале ЕС], и мы также договорились о немедленном начале ее использования на национальном уровне",
– цитирует Ристори ТАСС.
Согласно поправкам к газовой директиве ЕС, "Газпром" не сможет воспользоваться всей мощностью газопровода, а только лишь половиной. Вторая половина должна быть распределена между другими независимыми от "Газпрома" поставщиками голубого топлива. Для российской компании это означает потерю половины прибыли.
Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной
Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери