Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Медведев раскрыл карты: что будет с Украиной после "Северного потока-2"

Дмитрий Медведев. Фото: www/globallookpress.com
Премьер назвал основные условия сохранения транзита газа через Незалежную

Россия и дальше готова поставлять голубое топливо через Украину даже при вводе "Северного потока-2". Однако Киеву придется соблюдать ряд соглашений. Об этом рассказал глава правительства Дмитрий Медведев. 

Премьер-министр подчеркнул, что Москва не отказывается от транзита по уже действующим турбопроводам. 

"Ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определённых условий. Мы также о них уже не раз говорили", - рассказал он в интервью люксембургскому изданиюLuxemburger Wort. 

По его словам, определенные условия – это " урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка". 

Украина категорически против строительства "Северного потока – 2". Власти страны заявляют, что из-за российской газовой трубы,они потеряют много денег и видят угрозу начала войны с Россией, которая будет поставлять газ Европе напрямую,оставив Незалежную за бортом. 

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россиянам приготовили месть за "керченский инцидент"

В Евросоюзе практически согласовали новые санкции

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей