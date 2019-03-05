Медведев раскрыл карты: что будет с Украиной после "Северного потока-2"

Премьер назвал основные условия сохранения транзита газа через Незалежную

Россия и дальше готова поставлять голубое топливо через Украину даже при вводе "Северного потока-2". Однако Киеву придется соблюдать ряд соглашений. Об этом рассказал глава правительства Дмитрий Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что Москва не отказывается от транзита по уже действующим турбопроводам.

"Ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определённых условий. Мы также о них уже не раз говорили", - рассказал он в интервью люксембургскому изданиюLuxemburger Wort.

По его словам, определенные условия – это " урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка".

Украина категорически против строительства "Северного потока – 2". Власти страны заявляют, что из-за российской газовой трубы,они потеряют много денег и видят угрозу начала войны с Россией, которая будет поставлять газ Европе напрямую,оставив Незалежную за бортом.