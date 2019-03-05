Газовый проект усилит роль Праги в международном транзите голубого топлива

Прага не даст в обиду топливную магистраль, против которой активно выступают США, некоторые страны Евросоюза, Прибалтика и Украина. По мнению главы Минпромторга Чехии Марты Новаковой, в общем и целом, "Северный поток-2" – очень важный для страны проект, который принесет ей прибыль, передает РИА Новости.

"По совокупности многих факторов создание газопровода "Северный поток – 2" является выгодным для Чехии, в частности, благодаря связующим проектам, особенно проекту Capacity4Gas",

— заявила министр в преддверии заседания межправкомиссии, на которое не пустили российского дипломата.

Она также отметила еще один существенный аспект, который повлияет на жизнь Чехии после введения в строй газопровода. Новакова полагает, что его запуск повысит значение Праги в международном транзите голубого топлива.

"Произойдет рост экономики, связанный с масштабным развитием строительных работ в республике, истекающих из реализации проекта Capacity4Gas", – пояснила она, заверив, что в ее стране поддерживают сохранение украинского транзита.

Напомним, в первый весенний день строители магистрали сообщили о том, что по дну Балтийского моря уложены более 800 км труб. Ее возведение планируется закончить до конца этого года.