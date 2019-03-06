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Норвегия вступилась за "Северный поток – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Без российского газа Европа скатится в "африканский хаос"

Европа остро нуждается в энергии, поставляемой из России. Своих источников энергоснабжения Старому Свету катастрофически не хватает, а большие надежды на альтернативные источники питания – всего лишь иллюзия. Поэтому нужно оказывать всестороннюю поддержку проекту "Северный поток – 2": без него Европа погрузится в хаос, пишет норвежская пресса.

Важнейший энергетический проект Европы норвежской общественности практически не известен, сетует обозреватель Ян Хердал в своем материале для газеты Resett. Между тем "Северный поток – 2" уже на 70% готов и, как ожидается, будет запущен к концу года. Власти США и ЕС не смогут ему помешать: Германии попросту не по карману отказываться от этого проекта.

Через обе ветки "Северного потока" будет осуществляться до половины российского газового экспорта в Европу. При этом газовый вентиль окажется в руках у немцев. Если случится кризис, странам на другом конце газовой системы придется несладко, особенно Великобритании после выхода из состава ЕС.

Фото: pixabay.com

На фоне снижения газодобычи в Норвегии, Великобритании и Нидерландах успешное функционирование российского газопровода приобретает для Европы стратегическую важность, отмечает Хердал. Между тем потребление газа растет по всему континенту. Европейский союз закрывает угольные и атомные электростанции одну за другой. На солнечную и ветряную энергию полагаться нельзя. Чтобы хоть как-то стабилизировать электросети, потребление газа придется увеличить еще больше.

"Своей энергии у Европы мало. 70% нефти и 75% газа ЕС импортирует. Энергетически безграмотные дети всех возрастов – именно они сейчас борются за полный запрет нефти, газа и угля – не имеют ни малейшего представления о том, как все устроено на самом деле. Им невдомек, что такое нужда, ведь они убеждены, что электричество получается из розетки, а молоко – из магазина. Причем, в неограниченных количествах. Единственное, чего они добьются – это низвергнут Европу в африканский хаос и нищету и навлекут на нее новые невзгоды. Желательно под властью средневековой религии с Ближнего Востока", – заключает норвежский журналист.

Газопровод "Северный поток – 2" протянется из России в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Предполагается, что трубопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию к концу текущего года.

Андрей ФИЛАТОВ
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