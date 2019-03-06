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"Газпром" отчитался об ударных темпах прокладки "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Российская труба еще на 18 километров приблизилась к немецкому берегу

На сегодня газопровод "Северный поток-2" построен на треть. Об этом говорится в сообщении монополиста "Газпром" по итогам встречи председателя правления российской компании Алексея Миллера и главы правления австрийской OMV Райнера Зеле.

"К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 км труб – это уже ровно треть общей протяженности газопровода",

оповещает пресс-служба "Газпрома" в среду, 6 марта.

Также стороны обсудили рост экспорта российского голубого топлива в Австрию.

Буквально 1 марта на сайте компании-оператора Nord Stream 2 AG отмечалось, что построено более 800 км газопровода.

Напомним, две нитки проекта "СП-2" укладываются из России по дну Балтийского моря до Германии. Планируемая протяженность каждой из них – 1224 км. Совокупная пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Наталья КУРИПКО
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