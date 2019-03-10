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В Латвии заговорили о нападении России на европейские страны

Раймондс Вейонис. Фото: TATYANA ZENKOVICH/EPA/TASS
В Прибалтике призвали объединиться для сдерживания "агрессора"

Пугающие прогнозы озвучил президент Латвии Раймондс Вейонис.

По словам главы государства, если Европа не объединится, Россия может атаковать.

"Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы в один прекрасный день Россия не напала на другую европейскую страну, как на Украину",

заявил он в интервью журналу Spiegel.

Вейонис назвал политику нашей страны агрессивной, подчеркнув, что РФ стремится достичь своих геополитических целей. Неудовольствие президента вызвало и поведение этнических русских, которые живут в Латвии. Хотя большинство лояльно властям страны, "часть из них более склонна к попыткам Москвы оказать давление на нашу страну. Некоторые из них, например, участвуют в демонстрациях против запланированного закона о закреплении латышского языка в образовании", возмутился он.

Затронул Вейонис и больную тему – строительство "Северного потока – 2". Он назвал проект газопровода геополитическим, отметив, что канцлер Германии Ангела Меркель знает о негативном отношении стран Балтии к нему.

"На наш взгляд, "Северный поток-2" – это прежде всего геополитический проект России. Между тем, Германия и Франция договорились о компромиссе, это хорошая основа для общего европейского пути в энергетической политике",

– подчеркнул он.

В заключение Вейонис высказался о грядущих выборах в Европарламент, которые пройдут в мае. Он выразил опасения, что Москва попытается укрепить пророссийские силы, что может привести к "расколу Европы".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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