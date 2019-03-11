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В Австрии сообщили реальные сроки запуска "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Новые правила строительства газопроводов в ЕС огорчили инвесторов

Проект "Северный поток-2" будет реализован вовремя, несмотря на изменения энергетического законодательства в Европе. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV, являющейся одним из иностранных инвесторов российского газового проекта, Райнер Зеле.

"На настоящий момент оценки таковы, что мы закончим проект по графику, – заявил Зеле. – Мы получили разрешения на строительство, и там, где мы их получили, мы строим", – указал он.

По словам главы OMV, политическая дискуссия вокруг проекта инвесторов мало интересует, пишет ТАСС. Поправки к Газовой директиве, согласованные недавно в Страсбурге, конечно, привлекают к себе больше внимания.

"Не очень приятно, что у проекта меняется правовая ситуация", – признал инвестор.

Фото: www.globallookpress.com

Однако пока рано говорить, как новые правила повлияют на "Северный поток-2". Понятно, что они не лишат силы разрешений, полученных ранее. Но юристам предстоит много работы.

"Сейчас мы только обмениваемся мнениями о различных сценариях развития событий. Только тогда, когда финальный текст Газовой директивы будет для нас доступен, мы сможем уже более четко говорить, какие действия от нас потребуются", – указал Зеле.

Поправки к Газовой директиве ЕС уже одобрены на уровне Совета Евросоюза, Европарламента и Еврокомиссии. Теперь их необходимо вписать в национальные законодательства. Вполне вероятно, что измененный закон вступит в силу еще до окончания строительства "Северного потока-2", и тогда газопровод попадет под его действие.

"Северный поток-2" – две параллельные трубы, проложенные по дну Балтийского моря, предназначенные для прямых поставок газа из РФ в ФРГ и далее страны ЕС.  В настоящее время построена треть газопровода, сообщает RT. Запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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