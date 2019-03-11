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Санкции США по "Северному потоку-2" в Германии назвали войной

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон идет на конфронтацию не только с ФРГ, но и со всей Европой

Отчаявшись после неоднократных попыток уговорить Берлин отказаться от участия в реализации с Москвой строительства газопровода "Северный поток – 2", Вашингтон приготовился ввести против проекта санкции, которые еще сильнее ухудшат американо-немецкие отношения.

Власти ФРГ новые ограничения США воспримут как агрессию против члена НАТО, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По информации ряда американских чиновников, санкции в отношении "СП-2" будут наложены с помощью поправки к уже действующим антироссийским рестриктам, предусмотренным "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (СААТSA).

Свежерожденные ограничения напрямую коснутся инвесторов и компаний, которые заключили контракты на прокладку труб, сообщает деловое издание.

"Санкции против трубопровода означают конфронтацию не только с Германией, но и с Европой. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить [строительство] этого трубопровода",

– отметил немецкий чиновник WSJ.

Фото: www.globallookpress.com

Неназванный сотрудник американской службы безопасности, знакомый с деталями брифинга президента США Дональда Трампа, рассказал изданию, что хозяин Белого дома считает "Северный поток – 2" несовместимым с "военным щитом, который Америка держит над Европой".

"Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от зверя, зачем вы его кормите?" – якобы заявил Трамп.

Вашингтон убежден, что европейцы вполне могут обойтись без нового российского газопровода, которым Москва будет распоряжаться и таким образом оказывать давление на западных партнеров.

Издание подчеркивает, что проект "СП-2" всегда был "яблоком раздора" между Германией и Штатами. Вашингтон опасается, что одна из крупнейших экономических держав Европы станет зависимой от российских энергоносителей.

Однако, констатирует WSJ, Трампу так и не удалось убедить немецкого канцлера Ангелу Меркель отказаться от закупок газа из России.

Напомним, на прошлой неделе в "Газпроме" отчитались, что уложена уже треть газопровода "Северного потока – 2". А ранее в понедельник глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является одним из иностранных инвесторов проекта, Райнер Зеле сказал, что газопровод будет построен в срок.

Наталья КУРИПКО
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