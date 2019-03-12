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Санкции против "Северного потока-2" опозорят США

Фото: www.globallookpress.com
Действия Вашингтона подтверждают утрату его влияния в мире

Попытка Белого дома остановить строительство "Северного потока-2" при помощи мер давления на европейских партнеров "Газпрома" приведут к обратному эффекту. В этом убежден член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Он напомнил, чем в последнее время оборачивается желание Вашингтона диктовать союзникам свою волю – его уже открыто игнорируют.

"Если США введут санкции против "Северного потока-2", они рискуют попасть впросак. Прецеденты известны: Турция, наплевав на угрозы санкций, покупает С-400. Эти угрозы не впечатлили и Индию, также решившую закупить С-400", – указал сенатор.

Фото: www.globallookpress.com

Накануне о намерении США ввести дополнительные санкции против участников реализации "Северного потока-2" заявил министр энергетики США Рик Перри. По его словам, ограничительные меры – это прямой сигнал европейским партнерам о том, что Белый дом "не поддерживает этот политический газопровод", передает РИА "Новости".

Перри не сказал, когда планируется ввести санкции, однако издание Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что новые меры уже оформлены в виде поправок к "Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций" (СААТSA) и их остается только внести.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет от побережья России до Германии напрямую через Балтийское море. Против проекта выступают опасающаяся потерять доходы от транзита газа Украины, США, стремящиеся продвинуть на европейский рынок свой СПГ, а также республики Прибалтики и Польша. 

Николай ВИКТОРОВ
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