Киев останется без денег от прокачки газа, и его не спасет даже чудо

Шансы на то, что украинская власть сможет в будущем заработать на перегоне голубого топлива из России в Европу, равны нулю.

Проблема Киева заключается в том, что газотранспортная система страны не представляет никакого интереса для потенциальных инвесторов на фоне строительства "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Спасти ГТС от полной остановки можно, только продав ее зарубежной компании, если у нее денег куры не клюют, а в руководстве сидят настолько близорукие люди, что они не способны увидеть проблем с украинской трубой.

Однако если инвесторы и захотят вложиться в ГТС, то Украина сможет выручить от ее продажи лишь жалкие гроши. Возможно, что при покупке новые владельцы могут договориться с "Газпромом" о том, чтобы сохранить поставки газа через Украину по тарифам, которые устроят российский концерн. Да и то, успех в таких переговорах сродни выигрышу в лотерее, отмечает издание Aftershok. И даже в этом случае Киеву вообще ничего не перепадет – скромный приз в виде прибыли целиком заберет себе новый владелец украинской трубы.

Таким образом, единственный возможный вариант сохранения газового транзита оставит Киев и без ГТС, и без денег.