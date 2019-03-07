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Украина наказала полмира из-за выборов в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Против наблюдателей на избирательных участках ввели санкции

Правительство Незалежной готовится ввести ограничительные меры в отношении иностранных граждан, которые присутствовали в Крыму в качестве наблюдателей на выборах президента России в прошлом году. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Сегодня по предложению МВОТ (Министерства временно оккупированных территорий. – Прим. "Утро.ру") еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму. Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на незаконно проведенных выборах президента России в Крыму",

написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта 2018 года. В Крыму они проходили впервые с момента присоединения полуострова к РФ. Ранее российские граждане, проживающие на полуострове, могли голосовать на выборах президента и депутатов Государственной думы в Генеральном консульстве РФ в Симферополе и учреждениях Черноморского флота в Севастополе.

Фото: www.globallookpress.com

За ходом выборов в Крыму следили официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. По их утверждению, избирательный процесс был прозрачен, хорошо организован и может стать примером для других стран, а жители активно участвовали в голосовании.

После проведения выборов власти ЕС добавили в расширенный санкционный список пять сотрудников избиркомов Крыма и Севастополя в связи с их участием в организации электорального процесса.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение двух регионов (Республики Крым и города Севастополя) в состав России.

Андрей ФИЛАТОВ
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