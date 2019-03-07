Российский флот у Крымского моста вызвал истерику на Украине

В Незалежной увидели в этом предчувствие чего-то нехорошего

Украинских ура-патриотов взбудоражила весть о заступивших на охрану Крымского моста двух новейших транспортно-десантных катеров республиканского управления Росгвардии БК-16. Суда 5 марта из Севастополя прошли в Керчь.

В Незалежной в этом сразу усмотрели знаки якобы продолжения того конфликта, который киевский режим сам создал в ноябре 2018 г., когда направил свои военные корабли на проход под Крымским мостом без разрешения российской стороны.

Некий YouTube-канал Корупція.Інфо разразился сделанным на коленке видеокомментарием, в котором в очередной раз заявлено, что Москва на полуострове создает военный форпост России, что мост – это личный проект президента РФ Владимира Путина, что российская сторона проводит учения, после которых всегда совершается какая-то провокация с обвинением в адрес Киева. Автор ролика припомнил маневры ВС РФ с использованием вертолета, который пролетал на "максимально низкой высоте", а "разведчиков десантировали в тыл противника".

Отмечается, что в учениях принимали участие военнослужащие ВМФ России, что должно тревожить украинскую сторону, а эксперты советуют проводить такие же маневры. Создатель видео указал нации, что у флота Незалежной готовится к приемке катер "Кентавр". Вот-вот.

Конечно, патриотически настроенные украинцы в комментариях "отправили" и мост, и наши военные суда на металлолом, подчеркнув, что "Крым как камень на шее России! Поэтому голосуют все за Порошенко !!!"﻿, а также сообщили о пьяных русских моряках.

В свою очередь весьма красноречивый коммент оставил явно россиянин:

"если на каждую Укр новость про керченский пролив Россия в Азовское море загоняла по кораблю..то Россия проиграла бы.корабли закончились..каждый день Россия нападает.."

Орфография и пунктуация оригинала.﻿

