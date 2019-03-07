Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев посчитал новых российских переселенцев в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеОборонный сектор Украины обворовали на миллиард
Глава МИД Незалежной озаботился наличием военных баз ВС России на полуострове

Украинские власти продолжают нагнетать информационное поле сообщениями о "милитаризации" российского южного региона. Подтянулся и министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, который на сегодняшнем брифинге в Киеве заявил, что на полуострове наша страна в будущем собирается увеличить некий штат Вооруженных сил РФ и группировка достигнет около полсотни тысяч человек.

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет происходить – то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала",

цитирует "Укринформ" пана Климкина.

Также глава МИД заметил, что на территории российской Республики подготовлена инфраструктура для ядерного оружия. Какого именно, он не уточнил.

По мнению урожденного курчанина, в большинстве своем "экспансия" Москвы в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из Крыма. 

Помнится, в декабре 2018 г. еще один политический деятель, руководитель экстремистской организации, запрещенной в РФ, "Меджлис" Мустафа Джемилев выдал на-гора версию, что Россия за последние 4 года прямо-таки завезла на полуостров почти 1 млн россиян, в то время как коренное население якобы вымирает быстрыми темпами. И он тоже сокрушался, что переезжают в Республику не простые граждане РФ, а исключительно силовики.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей