Глава МИД Незалежной озаботился наличием военных баз ВС России на полуострове

Украинские власти продолжают нагнетать информационное поле сообщениями о "милитаризации" российского южного региона. Подтянулся и министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, который на сегодняшнем брифинге в Киеве заявил, что на полуострове наша страна в будущем собирается увеличить некий штат Вооруженных сил РФ и группировка достигнет около полсотни тысяч человек.

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет происходить – то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала",

– цитирует "Укринформ" пана Климкина.

Также глава МИД заметил, что на территории российской Республики подготовлена инфраструктура для ядерного оружия. Какого именно, он не уточнил.

По мнению урожденного курчанина, в большинстве своем "экспансия" Москвы в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из Крыма.

Помнится, в декабре 2018 г. еще один политический деятель, руководитель экстремистской организации, запрещенной в РФ, "Меджлис" Мустафа Джемилев выдал на-гора версию, что Россия за последние 4 года прямо-таки завезла на полуостров почти 1 млн россиян, в то время как коренное население якобы вымирает быстрыми темпами. И он тоже сокрушался, что переезжают в Республику не простые граждане РФ, а исключительно силовики.

