Теневые схемы всплыли за три недели до выборов

Отмывание денег в Незалежной – стандартная ситуация. Так, коррупционные схемы в оборонке вылились стране в копеечку. Порядка миллиона гривен, или $37,8 млн ушло мимо казны, отчитался директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

На данный момент в черном списке – 10 предприятий "Укроборонпрома". Они стали фигурантами 25 дел, львиная доля которых относится к периоду с 2014 по 2017 годы. Видимо, составляющая названия концерна "укр" обладает магическим действием.

"Убытки, по предварительным данным, и частично они подтверждены материалами экспертиз, составляют около 1 млрд гривен",

– цитирует руководителя НАБУ "ТАСС".

Теневые схемы в оборонном секторе всплыли совершенно некстати для действующего президента Украины и кандидата на главный пост страны Петра Порошенко. На носу выборы. Ему даже пришлось уволить своего бизнес-партнера, замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Но об этом ниже.

Журналисты выяснили, что подставные фирмы действовали по заказу госконцерна "Укроборонпром", за спиной которого стоят высокопоставленные чиновники. "Серые" компании закупали втридорога якобы в России запчасти. Часть изделий им поставлялась с украинских складов. В результате на счетах фирм-однодневок оседали миллионы гривен. Во главе жульнической схемы стоял сын Олега Гладковского Игорь.

Скользкая тема всплыла на прошлой неделе в эфире канала "1+1", из-за чего наблюдались перебои в трансляции передачи, на которую созвали всех участников предвыборной гонки. Действующий президент встречу проигнорировал.