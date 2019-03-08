Люди массово отказываются от газа

Из-за повышения тарифов все больше жителей Незалежной не могут позволить себе отопление. Так как, по словам депутата Верховной рады Юрия Бойко, украинцы не в состоянии оплачивать "колоссальные счета", они возвращаются к древнему способу держать дом в тепле, что крайне опасно.

Во время своей поездки в Закарпатье политик отметил, что в этом регионе он увидел ситуацию, которая характерна для всей страны. Когда в села провели газовую трубу, люди были рады и довольны.

"Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова",

– сказал Бойко в эфире телеканала NewsOne.

Политолог Александр Асафов заявил RT, что из-за требований МВФ украинцы буквально поставлены на грань выживания. Высокая стоимость голубого топлива, по его мнению, угрожает людям. Ведь 1,5 года назад прошла целая госпрограмма по утеплению квартир. Тогда, чтобы люди не пользовались традиционным отоплением, им обшивали стены изнутри легковоспламеняющемся пенопластом.