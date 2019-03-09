Пьяные украинские солдаты жестоко расправились с командиром

В ответ на замечание военного расстреляли в упор

Убийство произошло 6 марта, однако известно об этом стало только сейчас.

Пятерым бойцам ВСУ из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады не понравилось замечание лейтенанта, потребовавшего прекратить пьянку. ЧП случилось во время ночного обхода. Двое пьяных сержантов расстреляли в упор командира взвода первого батальона. Об этом сообщилофициальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира",

– заявил он.

В официальные сводки подобные жуткие случаи, как правило, не попадают, подчеркнул Басурин. Украинские власти не хотят афишировать происходящий в армии беспредел.