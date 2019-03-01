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В украинском эфире прервали речь Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.facebook.com/zelenskiy95
К форс-мажору привел щекотливый вопрос, в котором замешан Порошенко

Неизвестный пытался взять штурмом телевизионную студию украинского канала "1+1". В этот момент прервалась прямая связь с кандидатом в президенты, шоуменом Владимиром Зеленским. Да и сам эфир хотели прекратить.

Монитор погас в начале второго часа программы "право и власть" во время обсуждения щекотливой темы. Речь шла о махинациях в оборонном секторе, где обнаружена рука высшего эшелона власти.

На днях журналисты "Наші гроші" опубликовали материал, где раскрыли жульническую схему, во главе которой стоял сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского, партнера Петра Порошенко, Игорь. Итак, госконцерн "Укроборонпром" закупал в России запчасти через "серые" компании, которые присваивали миллионы гривен.  

Нашумевший вопрос как раз обсуждался в студии, куда пригласили всех участников президентской гонки. Правда, Петр Алексеевич не посчитал нужным явиться. Зеленского убрали из эфира, сославшись на форс-мажор, который якобы спровоцировал некто, попытавшись прорваться на передачу.

"Мы хотим обезопасить представителей других политических команд от манипуляций и от этих бессмысленных прорывов на ток-шоу",

объяснила прекращение трансляции ведущая.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. На данный момент зарегистрировано 44 кандидата. 

Ксения АНДРЕЕВА
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