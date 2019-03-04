Страну ждет неминуемая катастрофа, если ситуация не изменится

Интересы жителей Незалежной волнуют власти меньше всего.

За последние два десятилетия серьезных политиков, думающих о развитии государства, а не собственном обогащении, практически не осталось. Украиной управляют ряженые – и в этом трагедия народа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это ряженые. Это люди, которые берут внешние атрибуты национального государства и, прикрываясь ими, проводят просто антиукраинскую политику. И это большая трагедия украинского народа",

– заявила она в беседе с "Комсомольской правдой".

Захарова подчеркнула, что украинцы – великий народ, который дал миру ученых, деятелей искусства. Однако собственные политики предали его.

Дипломат рассказала, что у половины членов ее семьи – украинские фамилии.

"А вы знаете, что у меня половина семьи с украинской фамилией. Потому что у меня дедушка по маминой линии был наполовину украинец, наполовину русский. У нас всю жизнь пели украинские песни, был действительно колорит соединения культур. Хотя, мне кажется, наше старшее поколение вообще не делит эту культуру на две разные",

– отметила Захарова, выразив надежду, что Незалежная, наконец, обретет достойных политиков, которые будут озабочены не собственными амбициями, а улучшением жизни украинцев.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, напоминает РИА ФАН. На сегодняшний день в рейтинге кандидатов лидирует шоумен Владимир Зеленский.