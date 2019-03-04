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Перешел на литры: помятый и опухший Порошенко оскандалился перед выборами

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Странное поведение действующего пока президента Незалежной озадачило пользователей

В Сети обсуждают пятилитровую бутыль с водой, которую поставили у ног главы государства на одном из заседаний.

Снимок Петра Порошенко с отекшим лицом и в измятом костюме в очередной раз навел комментаторов на мысли, что политик не прочь принять на грудь. На заседание Совета регионального развития Одесской области президент пришел в странном виде. Речь его, как отметили некоторые пользователи, была не очень четкой. Смутила и огромная бутыль с водой, которую поставили у его ног. Поведение украинского лидера стало поводом для шуток (орфография и пунктуация авторов сохранены). Некоторые решили, что внутри – вовсе не вода, а спирт или горилка.

"Американские хозяева отказали в фаворе и главсвин решил упиться напоследок до смерти?"  "Сушняк..."  "Це не спiрт, пане, цо горiлка"  "В пьянстве замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду",

– пишут они.

По мере приближения к выборам странности Порошенко только усиливаются. Ряд последних выходок президента, когда он срывал шапки с людей и выбивал у них из рук телефоны, навел врача-психиатра на мысль, что с политиком не все в порядке. Более того, медик назвал пана Петро недееспособным.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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