Перешел на литры: помятый и опухший Порошенко оскандалился перед выборами

Странное поведение действующего пока президента Незалежной озадачило пользователей

В Сети обсуждают пятилитровую бутыль с водой, которую поставили у ног главы государства на одном из заседаний.

Снимок Петра Порошенко с отекшим лицом и в измятом костюме в очередной раз навел комментаторов на мысли, что политик не прочь принять на грудь. На заседание Совета регионального развития Одесской области президент пришел в странном виде. Речь его, как отметили некоторые пользователи, была не очень четкой. Смутила и огромная бутыль с водой, которую поставили у его ног. Поведение украинского лидера стало поводом для шуток (орфография и пунктуация авторов сохранены). Некоторые решили, что внутри – вовсе не вода, а спирт или горилка.

"Американские хозяева отказали в фаворе и главсвин решил упиться напоследок до смерти?" "Сушняк..." "Це не спiрт, пане, цо горiлка" "В пьянстве замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду",

– пишут они.

По мере приближения к выборам странности Порошенко только усиливаются. Ряд последних выходок президента, когда он срывал шапки с людей и выбивал у них из рук телефоны, навел врача-психиатра на мысль, что с политиком не все в порядке. Более того, медик назвал пана Петро недееспособным.