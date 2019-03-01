Поведение лидера Незалежной в последнее время вызвало озабоченность у психиатров

Эмоциональная реакция Петра Порошенко на украинцев, жаждущих то ли просто снимать на гаджеты своего президента, то ли задать ему неугодные вопросы, вызывает опасения, что у главы государства не все в порядке с психикой. К такому выводу пришел известный украинский психиатр, доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько.

Он считает, что в действиях Петра Алексеевича есть все признаки внутренней эмоциональной нестабильности, что отражается в его поведении с окружающими.

"Пограничное расстройство – это сбой в системе логического восприятия себя, а потом других людей. Сейчас мы видим, что Петр Порошенко переживает конфликты психологического характера с окружающей средой. Он вспыльчив, не всегда контролирует свои эмоции, иррационален, местами – даже недееспособен", – сказал специалист порталу "Аргументум".

В качестве примера он привел один из последних довольно странных эпизодов, произошедших с хозяином "Рошена", который так стремится удержать президентское кресло, в Запорожье 27 февраля. Тогда, обходя толпу электората, действующий президент ни с того, ни с сего, вдруг сорвал с головы девушки шапку и бросил ей почти в лицо. Также психиатр не прошел мимо другого эпизода в том же Запорожье, когда лидер нации зачем-то ухватил мужчину в толпе за нос.

Шепетько отметил еще случай в Червонограде, где пан Порошенко выступал за день до запорожских событий. Там со сцены Петр Алексеевич оскорбил местного жителя, заявившего, что гарант должен потребовать от "Львовугля" выплаты задолженности по зарплате шахтерам.

По мнению психиатра, такое поведение тоже свидетельствует о комплексе расстройств невротического уровня.

"Это могут быть повышенная раздражительность, навязчивые состояния, вегетативные дисфункции, астения. У Петра Порошенко просыпается садистская черта "пограничника": ответить на обиду, отомстить, заставить жалеть и раскаиваться", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что причиной всему является у президента наличие сахарного диабета и инсулинозависимость, что на фоне стресса может привести к осложнениям, связанным с психическими расстройствами. По его словам, таких людей "трудно назвать здоровыми".

Можно предположить, что шоколадного короля до такого состояния довел популярный на Украине журналист Анатолий Шарий, которого пан Порошенко обвинил в работе на Кремль и заявил, что он не является представителем украинских СМИ. Находящийся за пределами Незалежной блогер в разгар президентской кампании объявил, что "посылает" своих гонцов за Петром Алексеевичем, чтобы те задавали ему вопросы за Шария. В итоге, и сам Порошенко, и его охрана принялись рьяно выбивать из рук украинцев гаджеты, причем страдают даже те граждане, которые вообще никакого отношения к неугодному постмайданному режиму не имеют.

Сегодня Шарий выложил в Сети видео, на котором президент снова сорвался с катушек в городе Александрии Кировоградской области, позволив себе сначала запанибратски похлопать девушку по щеке, а затем, отчаявшись получить от нее ответ на вопрос, где она живет, уже сильнее постукал по ее руке, которой украинка заблаговременно прикрылась.

На фоне голливудской операции под кодовым названием "харрасмент", Петру Алексеевичу бы удержаться от подобных жестов. Кто его знает, где придется жить после 31 марта.

Но последний случай вообще вопиющий: пан Порошенко натравил на юную деву пятнадцать своих опричников, которые преследовали ее после митинга, пытаясь отобрать телефон. Такое впечатление, что пока еще президент опасается нового Майдана.

