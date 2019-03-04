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Украинские власти всячески мешают европейским политикам
принять участие в наблюдении за выборным процессом в стране. Это вызвало возмущение
члена немецкой партии "Левые" Андреаса Маурера.
Маурер возглавляет фракцию партии в парламенте Квакенбрюка. В настоящее время он вынужден больше времени тратить не на свои прямые обязанности, а на борьбу с параноидальными настроениями Киева, пытаясь помочь своим соратникам получить аккредитацию для участия наблюдателями во время президентских выборов.
"Аккредитация общественных и государственных наблюдателей идет очень жестко и замедленно. Со стороны Украины нет никакой поддержки, чтобы наблюдатели из Германии принимали участие",
– цитирует Маурера РИА "Новости".
В Киеве действия своего Центризбиркома объяснили тем, что среди немецких наблюдателей могут быть люди с "пророссийской" позицией. В чем она выражается, и главное, как это может повлиять на исход выборов, Мауреру, видимо, не стали разъяснять.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На сегодняшний день на пост главы государства претендуют 44 кандидата.
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