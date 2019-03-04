Стало известно, зачем президента Незалежной пустили на борт заокеанского эсминца

Заход американского авианосца в Одессу вовсе не означает покровительство Вашингтона, вопреки надуманному мнению украинского лидера Петра Порошенко. США не готовы "сыграть против" Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, которые их устраивают не меньше действующего президента, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, американцы думают: "хорошо было бы, чтобы Петр Алексеевич победил", однако решительных шагов для этого предпринимать не намерены. А селфи "конфетного магната" на палубе заграничного судна и вовсе выглядит двусмысленно.

"Я не думаю, что большое количество украинцев счастливы от того, что их президент на военном корабле чужой державы облизывает второстепенного чиновника", – заявил эксперт в интервью каналу YouТube "Главновости". По его мнению, визит "Дональда Кука" и присутствие на его борту пана Порошенко наглядно демонстрирует, что Штаты не станут оказывать ему содействие в провокациях в Керченском проливе.

"Этот жест означает некую компенсацию за его фантастические идеи насчет того, что давайте будем пробиваться через Керченский пролив вместе с НАТО, вместе с представителями бог знает чего. Ему явно дали понять, что эта идея не поддерживается. И, что называется, чтобы подсластить пилюлю и показать, что Соединенные Штаты не собираются игнорировать претензии России на роль номер один в Черноморско-Азовском бассейне, они присылают сюда "Дональда Кука", который демонстрирует, что они здесь присутствуют",

– пояснил Погребинский, добавив, что "демонстрация присутствия военной силы" – традиционная политика Вашингтона. Именно с этой целью "Дональд Кук" на борту со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером пожаловал в Черное море.