Украинские правоохранители начали расследование

Лидер президентской гонки в Незалежной шоумен Владимир Зеленский попал в чье-то поле зрения – возле офиса его штаба силовики по сигналу охранника артиста нашли аппаратуру для прослушивания. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры для прослушивания. Ведется расследование",

– цитирует министра внутренних дел Арсена Авакова официальный сайт ведомства.

Отмечается, что в Шевченковское управление столицы Незалежной поступила информация о неизвестной коробке на крыше здания по Белорусской улице.

На месте происшествия охранник пана Зеленского рассказал правоохранителям, что некто неизвестный установил подозрительные предметы на крыше.

Прибывшие по адресу взрывотехники проверили подозрительные предметы и установили, что они не несут угрозы для жизни жильцов. Следственно-оперативная группа изымает оборудование. Данные о находке переданы в органы прокуратуры и СБУ. В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации ЧП.

Надо полагать, что скоро за аппаратурой найдут или "руку Кремля", или ярого оппонента артиста – пана Порошенко.



Напомним, шоумен стабильно держится на первом месте в рейтинге кандидатов на высший пост в стране. По последним данным, если бы выборы проходили в конце февраля, то за Зеленского проголосовали бы 25,1% среди тех украинцев, кто собирается прийти на избирательные участки и уже определился с кандидатом. По итогам опроса Социологической группы "Рейтинг", вторую и третью позицию занимают, соответственно, действующий президент Незалежной Петр Порошенко (16,6%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (16,2%).

