Запад станет посредником в переговорах Москвы и Киева

Зеленский нашел способ примирить центр и восток Незалежной

Переговоры с Россией неизбежны. Об этом заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в Донбассе сейчас идет не антитеррористическая операция (АТО) и даже не операция объединенных сил (ООС), а настоящий вооруженный конфликт между двумя государствами.

"У нас война. С первого дня – реальная война между Россией и Украиной", – высказался Зеленский.

С этим надо заканчивать, подчеркнул он, пояснив, что главное сегодня – сохранить жизнь мирных людей.

"Поэтому первый шаг – это прекращение огня. Как мы можем это сделать? Тут только переговоры. … Мы не сможем обойтись без переговоров между Россией и Украиной", – убежден Зеленский.

Подавшийся в политику актер заявил, что он готов разговаривать с Москвой. Но в качестве посредников намерен пригласить международных посредников, в идеале – Вашингтон и Лондон. При этом подчеркнул, что "торговать территориями" не собирается и на компромисс по поводу суверенитета Незалежной не пойдет.

Свою пламенную речь Зеленский произнес в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". Причем явиться в студию времени у гастролирующего комика не нашлось – он вышел в эфир двухчасового ток-шоу на 3 минуты по скайпу. Это не преминули отметить украинские СМИ, указав, что Зеленский в это время был в своем офисе в Киеве.

Подобное пренебрежение предвыборными дебатами, впрочем, не мешает Зеленскому возглавлять рейтинги популярности кандидатов. В тройку лидеров также входят экс-премьер Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Всего зарегистрировано 44 претендента на пост президента Украины. Выборы запланированы на 31 марта.