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В Киеве отчитались об убитых в Донбассе россиянах

Фото: www.globallookpress.com
На украинцев вновь напали

Российская армия обстреливает военнослужащих Украины на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом рапортует пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС). В частности, 27 февраля по украинским позициям было выпущено 44 снаряда, подсчитали в ООС.

"Велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия", – говорится в сообщении штаба в Facebook.

Сколько снарядов полетело в сторону Донецка и Луганска, ООС не сообщает. 

Фото: www.globallookpress.com

О том, что в Донбассе нет подразделений Вооруженных сил РФ, не раз заявляли в Москве, это же подтверждали в миссии ОБСЕ. За свою свободу и гражданские права там борются местные ополченцы, отказавшиеся в 2014 г. признать новую киевскую власть, пришедшую в результате госпереворота.

Однако Киев продолжает стоять на своем: дескать, на востоке страны ВСУ воюют исключительно с русскими. Причем, "оккупанты" всегда открывают огонь, а украинские войска – вынужденно обороняются.

"На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, … соблюдая при этом условия прекращения огня, – утверждают в ООС. – По данным разведки, 27 февраля 2 оккупантов уничтожено, 5 ранено. Один наш защитник был ранен".

Надо отметить, что даже СМИ Незалежной уже скептически относятся к подобной пропаганде и при перепечатке сообщений ООС меняют упоминание о "российских оккупантах" на более безликих "боевиков".

Николай ВИКТОРОВ
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