Российское судно стало проклятьем для Киева

В Незалежной отчаялись сбыть задержанное рыболовное судно "Норд", шедшее под российским флагом, на электронных торгах и больше выставлять на них его не будут. Сейнер, вероятно, передадут морской академии в научных и учебных целях.

Об этом порталу УНН сообщила пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Представители организации не исключают того, что судно никто не захотел покупать за пределами территориальных вод Украины из-за негативного информационного поля, созданное якобы Россией, которое и сократило шансы на его продажу. Впрочем, эксперты отмечали, что приобретать его было бы нецелесообразно – документов на сейнер, который необходимо отремонтировать, у украинцев нет.

Пограничники Незалежной задержали "Норд" в Азовском море 25 марта 2018-го. На борту судна находилось 10 человек. Два моряка сразу смогли попасть в Крым через Белоруссию. Капитана корабля обвинили в незаконном нарушении границ Украины и завели против него уголовное дело. Тем не менее Владимиру Горбенко удалось скрыться от правоохранительных органов Незалежной, сейчас он находится в Крыму. Киев же объявил его в розыск. Остальных членов экипажа удалось обменять на украинских моряков с судна, задержанного за незаконную ловлю камбалы у побережья Крыма.