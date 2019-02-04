Капитан "Норда" объявлен в розыск на Украине

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Пропавшего 26 января на территории Украины капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко объявили в розыск.
Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел. Российский рыбак находится в списке разыскиваемых лиц.
Согласно информации, место исчезновения капитана – город Мелитополь Запорожской области.
Разыскивает Горбенко местное отделение полиции.
На прошлой неделе об исчезновении гражданина России сообщил в соцсети один из его адвокатов
Максим Могильницкий со ссылкой на родственников. Капитан должен был явиться в суд 1 февраля по делу о якобы незаконном пересечении судном "Норд" российско-украинской границы в Азовском море 25 марта 2018 года.
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