Капитан "Норда" объявлен в розыск на Украине

Гражданин России уже больше недели не выходит на связь

Пропавшего 26 января на территории Украины капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко объявили в розыск.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел. Российский рыбак находится в списке разыскиваемых лиц.

Согласно информации, место исчезновения капитана – город Мелитополь Запорожской области.

Разыскивает Горбенко местное отделение полиции.

На прошлой неделе об исчезновении гражданина России сообщил в соцсети один из его адвокатов Максим Могильницкий со ссылкой на родственников. Капитан должен был явиться в суд 1 февраля по делу о якобы незаконном пересечении судном "Норд" российско-украинской границы в Азовском море 25 марта 2018 года.

