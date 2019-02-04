Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Капитан "Норда" объявлен в розыск на Украине

Гражданин России уже больше недели не выходит на связь

Пропавшего 26 января на территории Украины капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко объявили в розыск.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел. Российский рыбак находится в списке разыскиваемых лиц.

Согласно информации, место исчезновения капитана – город Мелитополь Запорожской области.

Разыскивает Горбенко местное отделение полиции.

На прошлой неделе об исчезновении гражданина России сообщил в соцсети один из его адвокатов Максим Могильницкий со ссылкой на родственников. Капитан должен был явиться в суд 1 февраля по делу о якобы незаконном пересечении судном "Норд" российско-украинской границы в Азовском море 25 марта 2018 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Ну и мерзость: ульяновских суворовцев сразили черви-паразиты

Воспитанники заразились за пределами учебного заведения

Только рыпнись: Порошенко угрожают майданом

Лидера Незалежной записали в алкоголики и требуют от него отвода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей