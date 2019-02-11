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Капитан российского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко
сейчас находится в Крыму.
Об этом рассказала его мать, передает Тelegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
"Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров. Теперь наши страдания и переживания позади",
– цитирует ее РИА "Новости".
По словам женщины, Горбенко чувствует себя нормально.
Последние месяцы капитан находился на Украине, киевские власти обвиняли его в том, что "Норд" нарушил закон о пересечении украинской границы. Против него готовили обвинение. Однако в конце января россиянин неожиданно пропал. Генпрокуратура Украины объявила его в розыск.
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