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Разыскиваемый Украиной капитан "Норда" нашелся в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКапитан "Норда" оставил украинских пограничников в дураках
С россиянином все хорошо

Капитан российского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко сейчас находится в Крыму.

Об этом рассказала его мать, передает Тelegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров. Теперь наши страдания и переживания позади",

цитирует ее РИА "Новости".

По словам женщины, Горбенко чувствует себя нормально.

Последние месяцы капитан находился на Украине, киевские власти обвиняли его в том, что "Норд" нарушил закон о пересечении украинской границы. Против него готовили обвинение. Однако в конце января россиянин неожиданно пропал. Генпрокуратура Украины объявила его в розыск.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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