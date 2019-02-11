В Незалежной пока не поняли, как россиянин смог смотаться от них

Бегство Владимира Горбенко с Украины в Крым стало неожиданностью для Киева. Капитан российского корабля уже находится в кругу семьи, однако пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что официально россиянин не пересекал украинско-российскую границу.

Слободян добавил, что погранслужба сейчас пытается установить, каким способом Горбенко попал в Крым, отмечает УНН.

Ранее "Утро" писало 11 февраля, что Горбенко приехал домой, в Керчь. По словам задержанного на Украине капитана, границу он пересек законно по российскому паспорту. Перед этим с Горбенко было снято ограничение по запрету выезда на территорию полуострова, напоминает "Свободная пресса".

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что Горбенко мог вернуться через один из неохраняемых проходов на границе.

"Между Украиной и Россией существует громадное количество мест, где можно пройти границу без пограничников и без таможенников",– рассказал Царев НСН.

Украинский политолог Вячеслав Ковтун уверен, что возвращение Горбенко стало совместной операцией российской и украинской спецслужб и что оно было нужно и Москве, и Киеву, чтобы закрыть тему Керченского пролива и облегчить проход украинских судов под Крымским мостом, отмечает РИА ФАН.

Корабль "Норд" был захвачен пограничниками Украины в марте прошлого года в нейтральных водах Азовского моря. Российских моряков обвинили в незаконном пересечении границы и потребовали от них отказаться от гражданства РФ. Осенью 2018 г. экипаж обменяли на задержанных Россией украинских браконьеров, однако капитан Владимир Горбенко остался на Украине, ожидая суда.

