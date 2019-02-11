Капитан "Норда" терпел давление СБУ перед побегом

Моряк отстоял право на российский паспорт

Капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко находится дома в Керчи после 10 месяцев вынужденного пребывания на Украине. В последние дни его "потеряли" – украинские правоохранители даже завели дело об убийстве. И вот утром 11 февраля мать Горбенко сообщила, что с ним все в порядке.

"Ощущения непередаваемые!" – не сдержал эмоций сам капитан в интервью "Комсомольской правде".

По его словам, последние месяцы дались нелегко. Больше всего угнетала неопределенность: украинские следователи меняли статьи уголовного дела, тянули время. Откровенно говорили, что могут бесконечно держать его в стране, если он не признает себя виновным.

"Физического воздействия, слава Богу, не оказывали. Люди, в принципе, адекватные, понимали, что это политическое дело. Предлагали признать вину, не доводя дело до суда, получить украинский паспорт и вернуться домой по нему. На это акцент делался, что я должен был вернуться по украинскому паспорту", – рассказал Горбенко.

Но он вину за собой не признавал. Чувствовал поддержку и россиян, и российского государства, поэтому держался твердо.

"Границу пересек законно по паспорту РФ. Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно",

– поделился капитан.

Он отметил, что до сих пор не может прийти в себя, стряхнуть то напряжение, в котором пребывал последние 10 месяцев постоянно.

"Слежка была. В основном, из автомобилей вели наблюдение. Жил я в частном секторе, там не особо много возможностей для конспирации. Машины их сразу замечали, – сказал Горбенко. – Сейчас осадок: говорю полушепотом, стал более молчаливым, без лишних слов. Перестроился на новый лад – живешь в постоянной опаске".





Владимир Горбенко надеется снова собрать команду и вернуться в море. Правда, "Норд" украинская сторона так и не вернула, но капитан рассчитывает, что правительство его рыбколхозу, лишившемуся единственного судна, поможет.

Сейнер "Норд" был захвачен пограничниками Украины 25 марта 2018 г. в нейтральных водах Азовского моря. От экипажа требовали отказаться от российского гражданства. За отказ обвинили в незаконном пересечении границы. Осенью 2018 г. моряков обменяли на задержанных РФ украинских браконьеров, но капитана Горбенко вынудили остаться на территории Незалежной в ожидании суда.

