Крымский мост сделали с намеренной ошибкой

Пролеты получились "низкими" специально для того, чтобы насолить Украине, считают в США

Россия потратила десятки миллиардов рублей на строительство переправы между Крымом и Кубанью с одной-единственной целью – заблокировать украинским кораблям проход в Азовское море. С таким "разоблачительным" заявлением выступил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По словам бывшего военного, Крымский мост мешает прохождению больших грузовых кораблей в порты Мариуполя и Бердянска. Это было сделано не вследствие ошибки инженеров, а намеренно: конструкция моста специально была спроектирована таким образом, заявил генерал в интервью "Голосу Америки".

"Это был преднамеренный шаг, чтобы не только установить мост в Украину с российской территории, но также и начать блокаду Азовского моря. Стратегической целью этого является желание навредить украинской экономике из-за важности этих портов, задушить Азовское море и установить полный контроль России", – отметил Ходжес.

Как он заявил, Кремль изо всех сил пытается убедить другие страны, что столкновение с украинскими кораблями в Керченском проливе в ноябре прошлого года произошло в территориальных водах РФ. Однако этому тезису нужно всеми силами сопротивляться. Потому что в противном случае "это будет означать фактическую легитимизацию аннексии Крыма".

Такое развитие событий не только повредит усилиям международного сообщества в поддержке позиции Украины, но и создаст опасный прецедент, отметил экс-командующий силами США в Европе. Он пояснил, что в мире есть несколько мест – Ормузский пролив, Южно-Китайское море и другие, где одна страна может получить полный контроль, чтобы заблокировать доступ во внутренние моря.

С российской точки зрения все домыслы Ходжеса являются абсолютной бессмыслицей. Ранее в Крыму заявили, что украинские корабли могут беспрепятственно проходить через Керченский пролив, соблюдая российские законы.

Мост через Керченский пролив соединяет Краснодарский край и Крымский полуостров. Общая протяженность транспортного перехода составляет 19 километров. Его автомобильная часть была введена в эксплуатацию в мае прошлого года. Железнодорожная часть моста должна быть готова к концу нынешнего года. Общая стоимость проекта составит 229 млрд рублей.