Россия убедит Европу в провокации Украины у Крымского моста

Лидерам Старого Света представят неопровержимые данные об агрессии Киева

Россия собрала все необходимые доказательства и подготовила правовой меморандум по инциденту в Керченском проливе. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов.

По его словам, документально доказано, что Украина устроила настоящую провокацию у Крымского моста.

"С юридической точки зрения это можно однозначно квалифицировать как провокацию со стороны Украины. И мы готовы это предметно доказать с помощью правовых документов",

– цитирует Молохова РИА "Новости".

Он подчеркнул, что документы представят уже совсем скоро. По мнению Александра Молохова, своими действиями Киев лишь усложняет международные отношения в акватории Черного и Азовского морей.

В ноябре 2018-го три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России в Черном море. Погранслужба ФСБ задержала моряков, которых отечественный суд отправил в СИЗО на два месяца.