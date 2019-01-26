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Россия убедит Европу в провокации Украины у Крымского моста

Фото: www.globallookpress.com
Лидерам Старого Света представят неопровержимые данные об агрессии Киева

Россия собрала все необходимые доказательства и подготовила правовой меморандум по инциденту в Керченском проливе. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов.

По его словам, документально доказано, что Украина устроила настоящую провокацию у Крымского моста.

"С юридической точки зрения это можно однозначно квалифицировать как провокацию со стороны Украины. И мы готовы это предметно доказать с помощью правовых документов",

цитирует Молохова РИА "Новости".

Он подчеркнул, что документы представят уже совсем скоро. По мнению Александра Молохова, своими действиями Киев лишь усложняет международные отношения в акватории Черного и Азовского морей.

В ноябре 2018-го три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России в Черном море. Погранслужба ФСБ задержала моряков, которых отечественный суд отправил в СИЗО на два месяца.

Фоторепортаж
Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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