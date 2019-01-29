Киев отправит корабли под Крымский мост под прицелом телекамер

Незалежная активно готовится к очередной провокации в российских территориальных водах. В Киеве этого абсолютно не скрывают. О подготовке к походу плавсредств в телевизионном эфире рассказал военный эксперт, бывший первый заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко.



"Возможно, найдутся международные структуры, которые примут участие в нашем походе. Или хотя бы в обеспечении третьего прохода", – сказал Романенко (запись его выступления доступна на YouTube).

По словам военного, безопасность экипажей плавсредств сможет обеспечить только размещение аудио– и видеоинформации о походе в интернете. Только прямая трансляция защитит украинских моряков от повторения "российской агрессии".

"Все действия и все запросы должны транслироваться. Будет видно, готовы ли россияне вести себя в соответствии с нормами права, или они запрещают и не дают. Заранее их предупредить, что мы это будем делать с представителями международных структур. Я думаю, что в этот раз они не пойдут на нарушения и или обострение",

– сказал бывший замглавы Генштаба.

Москва, со своей стороны, также апеллирует к международному сообществу, но настаивает на том, что во время ноябрьского инцидента в Керченском проливе именно представители Украины вели себя агрессивно и нарушали нормы международного права.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в связи с происшествием Евросоюз должен ввести санкции в отношении Киева. "Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами. Поэтому, если имеется в виду наказание их, то я думаю, они это заслужили", – сказал глава российской дипломатии, комментируя призыв руководителя МИД Дании Андерса Самуэльсена к новым санкциям против Москвы (цитируется по ТАСС).

Двадцать пятого ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины попытались без предупреждения проследовать из Черного моря в Азовское. Законные требования российских пограничников остановиться украинские катера и буксир проигнорировали. В результате применения тарана нарушители были задержаны и доставлены в Керчь. Впоследствии суд в Москве арестовал 24 украинских моряка по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.