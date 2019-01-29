Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина устроит шоу из похода в Керченский пролив

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
продолжениеПорошенко насчитал вечный "крестовый поход" России против Украины
Киев отправит корабли под Крымский мост под прицелом телекамер

Незалежная активно готовится к очередной провокации в российских территориальных водах. В Киеве этого абсолютно не скрывают. О подготовке к походу плавсредств в телевизионном эфире рассказал военный эксперт, бывший первый заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко.

"Возможно, найдутся международные структуры, которые примут участие в нашем походе. Или хотя бы в обеспечении третьего прохода", – сказал Романенко (запись его выступления доступна на YouTube).

По словам военного, безопасность экипажей плавсредств сможет обеспечить только размещение аудио– и видеоинформации о походе в интернете. Только прямая трансляция защитит украинских моряков от повторения "российской агрессии".

"Все действия и все запросы должны транслироваться. Будет видно, готовы ли россияне вести себя в соответствии с нормами права, или они запрещают и не дают. Заранее их предупредить, что мы это будем делать с представителями международных структур. Я думаю, что в этот раз они не пойдут на нарушения и или обострение",

– сказал бывший замглавы Генштаба.

Москва, со своей стороны, также апеллирует к международному сообществу, но настаивает на том, что во время ноябрьского инцидента в Керченском проливе именно представители Украины вели себя агрессивно и нарушали нормы международного права.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в связи с происшествием Евросоюз должен ввести санкции в отношении Киева. "Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами. Поэтому, если имеется в виду наказание их, то я думаю, они это заслужили", – сказал глава российской дипломатии, комментируя призыв руководителя МИД Дании Андерса Самуэльсена к новым санкциям против Москвы (цитируется по ТАСС).

Двадцать пятого ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины попытались без предупреждения проследовать из Черного моря в Азовское. Законные требования российских пограничников остановиться украинские катера и буксир проигнорировали. В результате применения тарана нарушители были задержаны и доставлены в Керчь. Впоследствии суд в Москве арестовал 24 украинских моряка по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей