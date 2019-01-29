Порошенко насчитал вечный "крестовый поход" России против Украины

Украинский лидер назвал героев, принесших стране независимость

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва якобы находится в бесконечном "крестовом походе" против Киева. Свой очередной антироссийский спич лидер нации посвятил годовщине боя под Крутами.

По его мнению, события столетней давности навсегда врезались в память всех украинцев, поскольку тогда "творилась история молодого, как и бойцы-крутяни, государства", которое огромной ценой заявило "о своем праве быть свободным от ига империи".

"Станция Круты – только одна из многочисленных битв в вечном "крестовом походе" России против Украины, но отважные патриоты, защищавшие Украину под Крутами, – настоящие герои, благодаря которым таки появилась наша независимость. Как и современные герои, которые на своих плечах крепко держат нашу независимость, защищают свою Родину от посягательств дерзкого агрессора", – написал пан Порошенко в Facebook.

Напомним, 29 января 1918 г. в 130 км на северо-востоке от Киева, на железнодорожной станции у поселка Круты и села Памятное красногвардейцы вступили в бой со студентами и школьниками, защищавшими подступы к столице Украинской Народной Республики под руководством пары десятков офицеров. Противостояние большевикам закончилось поражением студентов. Историки до сих пор не могут назвать точное количество погибших с обеих сторон.

