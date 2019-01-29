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ВС Украины дал добро на арест акций "дочек" банков России

Фото: www.globallookpress.com
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Решение принято по иску олигарха Коломойского

Верховный суд Украины санкционировал арест акций "дочек" российских банков – "Проминвестбанка", Сбербанка и "ВТБ Банка". Решение принято по иску компаний группы днепропетровского предпринимателя Игоря Коломойского о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.

Об этом во вторник, 29 января, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, Гаагский арбитраж весной прошлого года поддержал иск компаний ныне беглого Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в республике Крым. В рамках исполнения данного решения киевский суд в сентябре выдал исполнительные листы на взыскание с России около $140 миллионов.

"Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной Республике Крым имущество. Истцам присуждено возмещение как компенсацию за их соответствующие объекты недвижимости, а также часть расходов истцов и проценты на все суммы, которые были им присуждены",

говорится в сообщении.

Также ВС оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 г. об аресте акций.

Отмечается, что полный текст судебного постановления будет составлен 1 февраля.

Иск в суд в Гааге подавали 19 предприятий, в том числе ЧАО "Аеробуд", ООО "Приватофис", ООО "Приватленд", ООО "Эверест Истейт", ООО "Телерадиокомпания "Жиса", ООО "Крым Девелопмент", ООО "КУА "Финансовый капитал", ООО "КУА "Финансовый вектор".

Сейчас на территории Незалежной с российским госкапиталом осталось только два больших финучреждения – Сбербанк и "Проминвестбанк" (ПИБ, "дочка" ВЭБ.РФ). Последний намерен сражаться за свое добро до последнего рубля с помощью доступных правовых инструментов.

"Ранее ВЭБ.РФ инициировал инвестиционный спор с Украиной в связи с ползучей экспроприацией акций ПИБа. В случае окончательной экспроприации Украиной инвестиций ВЭБ надлежащая правовая оценка действий украинских властей будет дана Международным арбитражным судом Стокгольма", – прокомментировал ТАСС новости из Киева старший вице-президент ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Где-то на просторах Израиля радостно потирает руки сбежавший из Незалежной пан Коломойский.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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