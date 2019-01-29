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Украина признала превосходство России перед НАТО

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы воюют в Донбассе советским оружием
Североатлантический альянс уступает нашей стране в Черноморском регионе

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица назвал Крым оружием России, "проломившим" фланг НАТО в Черном море. По его словам, с этим военный блок ничего не может сделать.

Аналитик уточнил, что еще пять лет назад ситуация была иной: мощь НАТО в Черном море была неоспорима. Теперь же все изменилось. По словам Перепелицы, укрепившая оборонный потенциал Крыма Россия проделала брешь в обороне восточного фланга НАТО.

"Она изменила баланс сил на восточном фланге альянса, достигнув стратегического превосходства. По сути, ей удалось пробить этот фланг",

цитирует украинского политолога радиостанции "Крым Реалии".

Но самое ужасное, по мнению Перепелицы, что НАТО бессильна перед сложившейся ситуацией. Ведь, согласно конвенции Монтре, количество боевых кораблей военного блока в Черном море ограничено, отмечает "Царьград".

Ранее ВМФ РФ неожиданно получил лестную оценку в докладе оборонного колледжа НАТО. В альянсе признали, что Москва ставит реалистичные задачи, предпочитая не оспаривать у США господство в океанах, а грамотно развивать оборонительные способности. 

Людмила ФОКАНОВА
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