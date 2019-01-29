Североатлантический альянс уступает нашей стране в Черноморском регионе

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица назвал Крым оружием России, "проломившим" фланг НАТО в Черном море. По его словам, с этим военный блок ничего не может сделать.

Аналитик уточнил, что еще пять лет назад ситуация была иной: мощь НАТО в Черном море была неоспорима. Теперь же все изменилось. По словам Перепелицы, укрепившая оборонный потенциал Крыма Россия проделала брешь в обороне восточного фланга НАТО.

"Она изменила баланс сил на восточном фланге альянса, достигнув стратегического превосходства. По сути, ей удалось пробить этот фланг",

– цитирует украинского политолога радиостанции "Крым Реалии".

Но самое ужасное, по мнению Перепелицы, что НАТО бессильна перед сложившейся ситуацией. Ведь, согласно конвенции Монтре, количество боевых кораблей военного блока в Черном море ограничено, отмечает "Царьград".

Ранее ВМФ РФ неожиданно получил лестную оценку в докладе оборонного колледжа НАТО. В альянсе признали, что Москва ставит реалистичные задачи, предпочитая не оспаривать у США господство в океанах, а грамотно развивать оборонительные способности.