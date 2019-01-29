Украинцы воюют в Донбассе советским оружием

До ВСУ не доходит новое вооружение, о котором говорят власти Незалежной

Якобы новейшее оружие украинского оборонпрома, которое используют участники АТО-ООС против мятежного Донбасса, в реальности является модернизированным времен СССР. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"На самом деле все новое это либо отремонтированное старое, либо разработки, которые сами же украинские военнослужащие подвергают резкой критике. За новое оружие выдается модернизированное советское вооружение. Приделали планку Пикатинни, накрутили пламегаситель, одели коллиматор на АК-47, и вот вам новое украинское оружие калибра 7,62",

– цитирует ЛуганскИнфомЦентр подполковника.

По его словам, украинские кулибины запускают в массовое производство опытные несовершенные образцы вооружения эпохи Советского Союза.

В качестве примера он привел скандальный миномет "Молот", от разрывов которого согласно обнародованным Киевом данным за прошлый год погибли семь военнослужащих ВСУ и еще 18 получили ранения.

"Комментировать, я думаю, это "чудо" Укроборонпрома не стоит",

– заметил Марочко.

В декабре 2018-го на заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко заявил о начале технического переоснащения армии. Он сказал, что в армию по итогам выполнения государственного оборонного заказа было поставлено за год почти 3 тыс образцов вооружения и военной техники и специальных изделий.

Модернизацию ВСУ постоянно обсуждают эксперты и не устают удивляться "изобретательности" украинских оборонщиков.

Так, в 2017 г. местные оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж", вспоминает РИА "Новости". Однако она создана на шасси танка Т-64, который принят на вооружение еще в далеком 1967-ом. На ней установлены вооружение и комплексы защиты советской разработки.

А на прошлогоднем военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа был продемонстрирован ряд других новинок, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходная установка "Богдана" и аналог американских Javelin – ПРК "Стугна-П". Военные эксперты назвали все это вооружение "макетами", поскольку отечественный ОПК регулярно возит данные образцы по выставкам, но никаких контрактов на производство такого вооружения нет.

