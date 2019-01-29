Газотранспортная система страны не стоит ломаного гроша

ГТС обесценится без соглашения о транзите российского газа в Европу после 2019 года.

Об этом заявил управляющий директор London Energy Consulting Дэвид Кокс.

"Меня спросили: как оценить стоимость украинской ГТС? Я ответил: между нулем и определенной суммой. И стоимость будет зависеть от заключения транзитного соглашения",

– цитирует Кокса РИА Новости. Он высказал это мнение на Европейской газовой конференции.

В свою очередь член совета директоров австрийской OMV Манфред Ляйтнер заявил, что Украина пока далека от европейских стандартов работы газотранспортной системы. Он OMV уверена в необходимости реализации "Северного потока-2", поскольку импорт газа в ЕС будет расти, уточнил Ляйтнер.

Действующий контракт между Украиной и нашей страной на транзит газа в Европу закончится в конце этого года. В свою очередь Еврокомиссия пытается поспособствовать заключению нового соглашения. Следующие трехсторонние консультации пройдут в мае.

Ранее российская сторона подтвердила, что готова подписать соглашение о поставках газа в Европу через территорию Украины. При этом наша страна назвала два условия: тарифы должны быть коммерчески привлекательными, а все тяжбы между "Газпромом" и "Нафтогазом" урегулированы.