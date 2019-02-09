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На Украине испугались двойного удара от Крымского моста

Фото: globallookpress.com
Падение переправы больше невыгодно для Киева

Украинская риторика в отношении Крымского моста меняется на глазах. Весь прошлый год деятели из Незалежной всех мастей пытались накликать беду на сооружение и просто угрожали уничтожить его. Но не даром говорят "бойся своих желаний – они могут исполниться". И на Украине и впрямь испугались собственной мечты, которая для них обернется тяжелыми последствиями.

В эфире телеканала Oboz TV замминистра Украины "по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан" Георгий Тука заявил, что если Крымский мост упадет, то заблокирует Азовское море, что приведет к экологической катастрофе. А поскольку из-за этого в акватории на якорь встанет все судоходство, то пострадает и экономика.

"Какие могут быть экологические и экономические последствия, сейчас даже спрогнозировать сложно. Ведь пока неизвестно, где именно он завалится, останется ли судоходство или нет <…> Только понимание этого останавливает меня от того, чтобы с щенячьим восторгом наблюдать, как это все падает",

– признался Тука.

По этой причине украинские власти очень внимательно следят за состоянием Крымского моста и, видимо, из-за трепетной заботы о переправе в Незалежной любят распространять различные фейки о ней. При других раскладах на Украине только бы обрадовались разрушению моста.

"Если бы тут не было гуманитарной и экологической угрозы, то я бы хлопал в ладоши, пока у них бы по всей России мосты валились каждый день",

– подчеркнул Тука. 

Стоит напомнить, что еще совсем недавно украинские СМИ в очередной раз попробовали посеять панику из-за "расползающегося" моста, однако вышло у них откровенно плохо. Видно, что местные журналисты уже отчаялись в том, чтобы заставить читателей поверить в свои фантазии.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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