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Порошенко стал национальным изгоем

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Украинского президента обвинили в контрреволюции

От действующего главы Украины бегут как от прокаженного. Партию "Блок Петра Порошенко" (БПП) одновременно покидают сразу трое депутатов – нардепы Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко. То ли чувствуя конец политической карьеры своего лидера, то ли разочаровавшись в его политике, они написали заявления об уходе из БПП.

Еще накануне о своем решении объявил Найем, написав в Facebook жесткий пост в отношении Порошенко, фактически объявив его предателем Майдана.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию",

написал он.

Залищук высказалась кратко, заявив, что "мандат – это не билет раба". И добавила, что не может смириться с коррупцией, которая разрослась по стране при правлении Петра Алексеевича, затронув даже святое для украинцев – армию.

"Не вижу возможности и смысла иметь никакой привязки к этой аббревиатуре. Обкрадывания солдат – это за гранью человечности", – возмутилась она.

Полностью троица оформилась к ночи 1 марта – заявлением об уходе похвастался нардеп Лещенко.

"Чтобы снять все спекуляции, что заявление какое-то не такое. Именно такое", – написал он в соцсети и приложил скан "исторического" документа.


Впрочем, как бы ни винили соратники Порошенко своего лидера в предательстве, вряд ли можно говорить о каких-то идеалах применительно к нынешней политической элите Незалежной, которая больше занята переделом власти, нежели проблемами стремительно нищающего населения. Подозрения подкрепляются и крайне низкими предвыборными рейтингами Порошенко. Очевидно, многие его сторонники больше не верят в его успех и ищут возможность сохранить себе теплое местечко во власти. Например, тот же Лещенко, по информации издания "Знай.ua", был на встрече спецпредставителя США на Украине Курта Волкера с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, который пока лидирует в президентской гонке. Так что кто кого предал – большой вопрос.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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