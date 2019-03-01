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Лукашенко назвал имя нового президента Украины

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Неожиданный кандидат, на которого поставил Батька, еще всем покажет

Следующим руководителем Незалежной станет нынешний украинский лидер Петр Порошенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в его победе, несмотря на то что все социологические исследования называют "шоколадного короля" аутсайдером предвыборной гонки.

"Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно (точно)",

– заявил белорусский лидер на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

Свою позицию политик обосновал тем, что так будет лучше для Незалежной. "Я так, знаете, говорю не абсолютно точно. Но, просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность (президента Украины) сохранит. Но дай Бог, чтобы там было поспокойнее и чтобы мы (мировое сообщество) не влезли в большие авантюры в Украине, ни в коем случае это допустить нельзя", – заявил Лукашенко (цитируется по "Спутнику").

По его мнению, действующий глава государства выйдет во второй тур вместе с шоуменом Владимиром Зеленским, который в январе выбился в лидеры президентского рейтинга. Но опыт поможет Порошенко одолеть начинающего соперника и продлить свои полномочия еще на пять лет.

 Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com 

"Тот, кто проголосовал за Зеленского (в первом туре), – те за него и проголосуют (во втором), а те, кто проголосовал за других, отдадут голоса Порошенко", – раскрыл Лукашенко победную тактику действующего украинского президента.

При этом политик не стал скрывать симпатий и к Зеленскому, сравнив его с самим собой в молодости. "Это похоже на нашу предвыборную компанию в середине 90-х. Даже я не мог представить, что меня изберут президентом, а вот взяли и избрали. Люди плохо отреагировали на то, что происходило: бандитизм, стрельба разворовывание, коррупция", – сказал президент Белоруссии.

Эти слова прозвучали несколько двусмысленно. Получается, что, выразив поддержку Порошенко, Батька одновременно уподобил его правление Белоруссии 90-х, где царила преступность.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. Несмотря на прогнозы Лукашенко, с каждым днем шансы Порошенко на переизбрание уменьшаются.

Согласно данным опроса украинского центра социальных исследований "София", проведенного с 20 по 26 февраля, сейчас за Порошенко готовы отдать голоса 12,1% потенциальных избирателей. Он значительно уступает лидеру рейтинга Владимиру Зеленскому, которого поддерживает 18,3% опрошенных, и главе партии "Отечество", экс-премьеру Юлии Тимошенко, за которую собираются проголосовать 15,4% участников опроса. Лишь ненамного Порошенко опережает кандидата от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, у которого 11,2%, передают "Известия".

Андрей ФИЛАТОВ
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