Тимошенко довела Порошенко до истерики

"Батькивщина" и БПП переругались на Согласительном совете

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко организовала подкуп избирателей перед выборами президента Украины. Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной раде Артур Герасимов.

Выступая на Согласительном совете парламента в Киеве в понедельник, 25 февраля, он сообщил, что правоохранители Незалежной разоблачили "избирательную пирамиду", которая действовала в 13 регионах страны. По его данным, в схеме подкупа голосов задействованы депутаты Рады, которые представляют партию "Батькивщина". Соответственно, действуют по указке Тимошенко.

"Юлия Владимировна несет всю полноту политической ответственности", – заявил Герасимов.

Глава фракции БПП сообщил, что у него есть документы, подтверждающие, что Тимошенко планирует купить более 1 млн голосов избирателей, но, чтобы отвлечь от себя внимание общественности, обвиняет в подкупах Порошенко.

"Распространяются бездоказательные заявления по поводу нашей политической силы, которые имеют исключительно политическую окраску. Мы требуем немедленного опровержения этих заявлений или срочной публикации доказательств", – заявил Герасимов.

В ответ Тимошенко назвала происходящее "истерикой Порошенко" и отметила, что она "полностью довольна" ситуацией.

"Это говорит о том, что они точно знают, кому они проиграют выборы: это будет наша команда. Они выбрали нас своим главным врагом", – пояснила экс-премьер.

Она подчеркнула, что "бред провокаторов" ее не интересует и она точно знает, что Порошенко скупает голоса.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. На пост претендуют 44 кандидата.