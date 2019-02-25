Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тимошенко довела Порошенко до истерики

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua
"Батькивщина" и БПП переругались на Согласительном совете

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко организовала подкуп избирателей перед выборами президента Украины. Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной раде Артур Герасимов.

Выступая на Согласительном совете парламента в Киеве в понедельник, 25 февраля, он сообщил, что правоохранители Незалежной разоблачили "избирательную пирамиду", которая действовала в 13 регионах страны. По его данным, в схеме подкупа голосов задействованы депутаты Рады, которые представляют партию "Батькивщина". Соответственно, действуют по указке Тимошенко.

"Юлия Владимировна несет всю полноту политической ответственности", – заявил Герасимов.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Глава фракции БПП сообщил, что у него есть документы, подтверждающие, что Тимошенко планирует купить более 1 млн голосов избирателей, но, чтобы отвлечь от себя внимание общественности, обвиняет в подкупах Порошенко.

"Распространяются бездоказательные заявления по поводу нашей политической силы, которые имеют исключительно политическую окраску. Мы требуем немедленного опровержения этих заявлений или срочной публикации доказательств", – заявил Герасимов. 

В ответ Тимошенко назвала происходящее "истерикой Порошенко" и отметила, что она "полностью довольна" ситуацией.

"Это говорит о том, что они точно знают, кому они проиграют выборы: это будет наша команда. Они выбрали нас своим главным врагом", – пояснила экс-премьер.

Она подчеркнула, что "бред провокаторов" ее не интересует и она точно знает, что Порошенко скупает голоса.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. На пост претендуют 44 кандидата.

Фоторепортаж
Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина загнется без энергоресурсов России

В Киеве вновь напомнили о том, что Москва оказалась главным экономическим партнером страны

"Противно и стыдно": Плющенко набросился на россиян

Спортсмен раскритиковал жителей страны за озлобленность против себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей