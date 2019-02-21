Безоглядная поддержка Киева лишает европейцев разума и памяти

ПА ОБСЕ невольно, а может, и сознательно призналась в намерениях Киева устроить провокации на президентских выборах в Незалежной ради срыва объективного надзора за волеизъявлением украинского народа 31 марта. Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова весьма трусливое заявление председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели о том, что России не стоит посылать своих наблюдателей на Украину, поскольку это можно считать предпосылкой провокации и вообще россиянам в Европе "не можем гарантировать безопасность".

Свою речь грузинский представитель толкнул в Вене на встрече с делегацией РФ на полях зимней сессии организации. "Все-таки если не делать этого, будет лучше. Это наше видение", – цитирует РИА "Новости" Церетели.

Ответ из Москвы пришел мгновенно.

"Даже Парламентская Ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами",

– написала Захарова в своем Facebook.

Она напомнила, что именно представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обратились к Москве с просьбой направить российских наблюдателей на президентские выборы в Незалежную. А также подчеркнула, что "международных наблюдателей, представляющих различные страны и политические силы, придумала" не Россия.

Еще более категорично оценила слова господина Церетели секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, назвав ситуацию с признанием наличия опасности для наблюдателей на выборах где бы то ни было беспрецедентной и ненормальной.





"Это в принципе противоречит самим выборам, потому что выборы должны проходить в обстановке безопасности, иначе они не могут считаться свободными и открытыми", – сказала Гришина.



Ранее сегодня делегация РФ на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности государств отказывать в наблюдении за выборами представителям других стран от международных организаций под предлогом конфликта интересов. Как отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, данный принцип "не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов".

